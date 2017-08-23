На День Независимости в Киеве будет прохладно и почти без осадков – синоптик
Завтра, 24 августа, в столице ожидается прохладная погода.
Об этом на Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
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"Возможно, пару дождевых капель все же коснутся столицы. Но ничего существенного.
Будет прохладно, +18...+19 градусов. Утром еще холоднее, плюс порывистый ветер.
Поэтому на парад, на улицы столицы одевайтесь 24 августа красиво и тепло", - пишет она.
Напомним, в среду, 22 августа, в столице пройдет дождь, температура днем до +21°.
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