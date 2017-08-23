На День Независимости в Киеве будет прохладно и почти без осадков – синоптик

11:51, 23 августа 2017
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Завтра, 24 августа, в столице ожидается прохладная погода.

В Киеве завтра будет почти без осадков / УНИАН
В Киеве завтра будет почти без осадков / УНИАН

Об этом на Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Возможно, пару дождевых капель все же коснутся столицы. Но ничего существенного.

Будет прохладно, +18...+19 градусов. Утром еще холоднее, плюс порывистый ветер.

Поэтому на парад, на улицы столицы одевайтесь 24 августа красиво и тепло", - пишет она.

Напомним, в среду, 22 августа, в столице пройдет дождь, температура днем до +21°.

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