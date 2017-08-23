Непогода в Днепре: буря повалила 21 дерево

Спасатели убирали деревья с проезжих частей города, распиливали ветки на высоте и убирали деревья с крыш.

Спасатели убирали поваленные деревья / ГСЧС

Вследствие непогоды в Днепре спасатели убирали поваленные деревья. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

За минувшие сутки в результате сильного дождя пожарно-спасательные подразделения в городе Днепр совершили 21 выезд для оказания помощи людям в уборке деревьев.

"В большинстве вызовов убирались деревья с проезжих частей города, розпилювались ветви на высоте и убирались деревья с крыш жилых домов. В четырех случаях спасатели оказали помощь по распиливанию и уборке аварийных деревьев с автомобилей", - говорится в сообщении.

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В то же время dp.vgorode передает, что из-за непогоды в Днепре пострадали автомобили. Буря и ливни повалили двадцать одно дерево.