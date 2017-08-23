На западе Украины объявили штормовое предупреждение

09:44, 23 августа 2017
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Сегодня, 23 августа, в западных областях Украины ожидается сильный ветер.

На западе Украины ожидается ухудшение погодных условий / УНИАН
На западе Украины ожидается ухудшение погодных условий / УНИАН

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня пройдет ливень, температура днем до +21°

Так, днем 23 августа в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях отдельные порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, в среду, 23 августа, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами.

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