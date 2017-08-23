В Гонконге из-за тайфуна "Хато" ввели высший уровень штормового предупреждения
В международном аэропорту Гонконга "Чхеклапкок" отменены по меньшей мере 320 рейсов.
Высший, 9-й уровень штормового предупреждения объявили в Гонконге из-за тихоокеанского тайфуна "Хато". Об этом сообщает РБК со ссылкой на South China Morning Post.
Гонконгская обсерватория выдала такое предупреждение в 09:10 по местному времени (04:10 по киевскому). Синоптики ожидают выпадения более 30 мм осадков в ближайший час.
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Власти города в целях безопасности закрыли все школы, банки, офисы и государственные учреждения, а также Гонконгская фондовая биржа. Кроме того, приостановлены все работы в городском порту и паромное сообщение.
В международном аэропорту Гонконга "Чхеклапкок" отменены по меньшей мере 320 рейсов.
How it looks around #HongKong as the city braces for Typhoon #Hato https://t.co/lqgbZJpgIe pic.twitter.com/fcdSn756me— SCMP News (@SCMP_News) August 23, 2017
В настоящий момент эпицентр тайфуна, по данным синоптиков, расположен в морской акватории на удалении 100 км к юго-востоку от Гонконга. Тайфун движется на запад в сторону провинции Гуандун.
Ожидаются тропические ливни, скорость ветра будет достигать до 145 км/ч.
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