В Гидрометцентре объяснили, почему в Украине резко похолодало (видео)

В Гидрометцентре объяснили причину резкого температурного скачка в Украине.

Температура повсюду падает на 10, иногда и на 15 градусов. В Карпатах прогнозируют даже меньше 10 тепла.

Дождевой фронт со шквальным ветром двинулся с запада на восток, а в Днепре даже валило деревья.

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В Гтдрометцентре объяснили: такой температурный скачок в Украине - нормально. Так, вчерашний очень теплый поток заменил сегодняшний холодный поток, поэтому по всей Украине на ближайшие дни объявили штормовое предупреждение.

"С этим фронтом связаны сильные дожди, местами шквалы, грозы, поэтому мы предупреждаем население об ухудшении погодных условий", - рассказал Владислав Билык, синоптик Укргидрометцентра.

Синоптики говорят, что уже с выходных потеплеет, даже вернется 30-градусная жара.

Как прогнозировали синоптики, с 26 августа по всей территории Украины снова потеплеет, а с 29 августа температура воздуха снизится.