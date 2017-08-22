Украину до конца лета накроют еще несколько волн потепления и похолодания
С 26 августа по всей территории Украины вновь потеплеет, а с 29 августа температура воздуха снизится.
До конца лета будет еще несколько волн потепления и похолодания, а сентябрь начнется с теплой погоды. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Лига.Новости.
После похолодания, которое продлится с 22 по 25 августа, 26-28 августа снова ожидается повышение температуры воздуха до +28...+33 градусов по всей территории Украины.
Говоря о погодных условиях 24 августа во время проведения парада в Киеве, Кульбида отметил, что в 50-60 км на север от столицы дожди однозначно будут, но по самому городу с 9 до 12 часов осадков не будет и температура составит от +15 до +18 градусов.
29-30 августа снова прогнозируется повышение температуры воздуха до +20...+25.
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По его словам, дождей до конца августа будет немного, в основном они придутся на 29-30 число.
"И начиная с 1 сентября - снова период повышенного температурного режима", - сообщил Кульбида.
Он отметил, что в первый месяц осени ожидается неблагоприятная ситуация в плане пожарной опасности.
"Потому что даже после снижения класса пожарной опасности до первого и второго класса, в течение 7-10 дней при температуре +25...+30 градусов она снова повысится до пятого класса. А такие периоды в сентябре однозначно будут", - сказал он.
Как сообщала Погода УНИАН, в Украине температура воздуха резко упадет на 15° за сутки - до +17°...+23°. Дожди, которые 21 августа начались на западе, зальют север, центр и часть южных областей.
Погода в Украине
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Винница+24°... +14°
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Днепр+24°... +13°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +13°
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Ивано-Франковск+25°... +13°
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Киев+26°... +16°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+22°... +9°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +15°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+27°... +11°
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Сумы+24°... +10°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+28°... +16°