Украину до конца лета накроют еще несколько волн потепления и похолодания

С 26 августа по всей территории Украины вновь потеплеет, а с 29 августа температура воздуха снизится.

Директор Укргидрометцентра рассказал о погоде до конца августа / фото УНИАН

До конца лета будет еще несколько волн потепления и похолодания, а сентябрь начнется с теплой погоды. Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросам чрезвычайных ситуаций сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, передает Лига.Новости.

После похолодания, которое продлится с 22 по 25 августа, 26-28 августа снова ожидается повышение температуры воздуха до +28...+33 градусов по всей территории Украины.

Говоря о погодных условиях 24 августа во время проведения парада в Киеве, Кульбида отметил, что в 50-60 км на север от столицы дожди однозначно будут, но по самому городу с 9 до 12 часов осадков не будет и температура составит от +15 до +18 градусов.

29-30 августа снова прогнозируется повышение температуры воздуха до +20...+25.

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По его словам, дождей до конца августа будет немного, в основном они придутся на 29-30 число.

"И начиная с 1 сентября - снова период повышенного температурного режима", - сообщил Кульбида.

Он отметил, что в первый месяц осени ожидается неблагоприятная ситуация в плане пожарной опасности.

"Потому что даже после снижения класса пожарной опасности до первого и второго класса, в течение 7-10 дней при температуре +25...+30 градусов она снова повысится до пятого класса. А такие периоды в сентябре однозначно будут", - сказал он.

Как сообщала Погода УНИАН, в Украине температура воздуха резко упадет на 15° за сутки - до +17°...+23°. Дожди, которые 21 августа начались на западе, зальют север, центр и часть южных областей.