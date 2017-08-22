Из-та тайфуна "Хато" в Китае на берег вернули более 4 тысяч находившихся в море человек

Тайфун "Хато" должен выйти на сушу 23 августа в полосе между уездом Хуэйдун и городом Янцзян провинции Гуандун на юге Китая.

К Китаю приближается тайфун / Strange sounds

Сейчас "Хато" вызывает сильный ветер и дожди в прибрежных районах провинции Фуцзянь, сообщает Xinhua.

Читайте также В Венесуэле из-за сильных ливней погибли четыре человека

Сейчас тайфун продолжает двигаться в западном направлении со скоростью 20 км/ч. Метеорологи прогнозируют 22 и 23 августа ветер силой 8-11 баллов в прибрежных районах, а в акватории, рядом с которой пройдет центр тайфуна, сила ветра может достигать 12-13 баллов.

Ожидается, что "Хато" также принесет с собой сильные дожди, которые продлятся весь завтрашний день.

Утром 22 августа из-за стихии на берег были возвращены более 4000 человек, находившихся в море.

Напомним, в результате наводнения в индийском штате Бихар погибли не менее 253 человек.