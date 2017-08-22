Из-та тайфуна "Хато" в Китае на берег вернули более 4 тысяч находившихся в море человек
Тайфун "Хато" должен выйти на сушу 23 августа в полосе между уездом Хуэйдун и городом Янцзян провинции Гуандун на юге Китая.
Сейчас "Хато" вызывает сильный ветер и дожди в прибрежных районах провинции Фуцзянь, сообщает Xinhua.
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Сейчас тайфун продолжает двигаться в западном направлении со скоростью 20 км/ч. Метеорологи прогнозируют 22 и 23 августа ветер силой 8-11 баллов в прибрежных районах, а в акватории, рядом с которой пройдет центр тайфуна, сила ветра может достигать 12-13 баллов.
Ожидается, что "Хато" также принесет с собой сильные дожди, которые продлятся весь завтрашний день.
Утром 22 августа из-за стихии на берег были возвращены более 4000 человек, находившихся в море.
Напомним, в результате наводнения в индийском штате Бихар погибли не менее 253 человек.
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