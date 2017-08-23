В Киеве сегодня пройдет ливень, температура днем до +21°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 августа, в столице пройдет дождь, температура днем до +21°.

Сегодня в столице ожидается ливень / Reuters

По прогнозам синоптиков, сегодня в столице пройдет дождь температура воздуха днем +21°, вечером - до +14°. Ветер западный и северо-западный, до 6.1 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 20:02.

Читайте также На Днепр обрушилась буря (фоторепортаж, видео)

Как сообщал УНИАН, 23 августа в большинстве регионов Украины сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.