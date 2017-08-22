В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +21°

17:00, 22 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 августа, в столице пройдет дождь, днем до +21°.

В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +21°, вечером - до +14°. Ветер западный и северо-западный, до 6.1 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взойдет в 05:57, а зайдет в 20:02. 

Как сообщал УНИАН, 23 августа в большинстве регионов Украины сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

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