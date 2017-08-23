В Украине сегодня пройдут дожди с грозами, на востоке температура до +29° (карта)

08:00, 23 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 23 августа, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами.

В Украине сегодня пройдут дожди с грозами / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди с грозами / УНИАН

На востоке пройдут дожди, температура днем до +29°. В южных областях без осадков. Температура до +26°.

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На западе Украины в среду пройдут дожди с грозами. Днем теплее всего будет в Черновицкой области – до +21°.

В северных областях также пройдут дожди. Температура до +21°. В центральных областях без осадков, температура днем до +26°.

Прогноз на 23 августа / УНИАН
Прогноз на 23 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 августа - день Лаврентия. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. 

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