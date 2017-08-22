На Днепр обрушилась буря (фоторепортаж, видео)

16:35, 22 августа 2017
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На город обрушился ливень с градом - практически в каждом районе есть поваленные деревья.

За считанные минуты непогода превратила Днепр в площадку для съемок фильма о мировых катаклизмах.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Практически в каждом районе есть поваленные деревья. На улице Рабочей и Уральской крупные аварии с ЛЭП - люди сидят без света, передает dp.vgorode.

На дорогах города - потопы. На Старом мосту парализовано движение электротранспорта. 

Как сообщала Погода УНИАН, 23 августа в большинстве регионов Украины сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди

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