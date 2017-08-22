В Украине завтра сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 23 августа в большинстве регионов Украины сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

В Украине завтра пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди, температура днем до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +26°.

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На западе Украины в среду пройдут дожди с грозами. Днем до +20°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +21°. В центре Украины местами пройдут дожди, температура днем до +26°.

Согласно народному прогнозу, 23 августа - день Лаврентия. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень. Осень и зима хорошо живут, коли на Лаврентия вода тиха и дождик.

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