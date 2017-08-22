В Непале произошло землетрясение

15:37, 22 августа 2017
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Во вторник, 22 августа, в Непале произошло землетрясение магнитудой 4,6.

В Непале произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Непале произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Эпицентр подземных толчков располагался в 21 км на северо-восток от населенного пункта Дипаял. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, два человека стали жертвами землетрясения, которое произошло на острове Искья в Неаполитанском заливе (Италия).

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