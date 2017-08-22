В Венесуэле из-за сильных ливней погибли четыре человека

14:01, 22 августа 2017
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Четыре человека погибли, еще несколько пропали без вести из-за сильных ливней, обрушившихся на север Венесуэлы.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом в Twitter сообщил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.

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"К сожалению, погибли четыре человека: одна женщина и трое мужчин. Количество пропавших человек не установлено", - написал Ревероль.

Он также добавил, что некоторые дороги перекрыты, спасатели занимаются поисками пропавших людей.

Напомним, в результате наводнения в индийском штате Бихар погибли не менее 253 человек.

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