В Венесуэле из-за сильных ливней погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще несколько пропали без вести из-за сильных ливней, обрушившихся на север Венесуэлы.
Об этом в Twitter сообщил глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль.
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"К сожалению, погибли четыре человека: одна женщина и трое мужчин. Количество пропавших человек не установлено", - написал Ревероль.
Он также добавил, что некоторые дороги перекрыты, спасатели занимаются поисками пропавших людей.
4.Lamentablemente fallecieron 4 personas, 1 mujer y 3 hombres. Hay un número no determinado de personas desaparecidas. pic.twitter.com/Yj6E9ZYGJD— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) August 22, 2017
Напомним, в результате наводнения в индийском штате Бихар погибли не менее 253 человек.
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