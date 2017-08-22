Жителей Киева предупреждают об ухудшении погодных условий

13:04, 22 августа 2017
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До конца суток 22 августа в столице ожидаются грозы.

В Киеве ожидаются грозы и сильный ветер / УНИАН
В Киеве ожидаются грозы и сильный ветер / УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Украине сегодня похолодает, во многих областях пройдут дожди с грозами (карта)

"В ближайший час с удержанием до конца суток 22 августа в столице ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Сегодня в Киеве ожидаются кратковременные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с, снижение температуры днем до 18-20°.

Напомним, 22 августа во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер.

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