Жителей Киева предупреждают об ухудшении погодных условий

До конца суток 22 августа в столице ожидаются грозы.

В Киеве ожидаются грозы и сильный ветер / УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"В ближайший час с удержанием до конца суток 22 августа в столице ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Сегодня в Киеве ожидаются кратковременные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 м/с, снижение температуры днем до 18-20°.

Напомним, 22 августа во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер.