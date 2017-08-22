В результате землетрясения на острове Искья погибли два человека

11:56, 22 августа 2017
843
0

Два человека стали жертвами землетрясения, которое произошло на острове Искья в Неаполитанском заливе (Италия).

  Иллюстрация / Reuters

Еще 10 человек, среди которых трое детей, предположительно находятся под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на Rai News 24.

В Мексике произошло мощное землетрясение

25 местных жителей доставили в больницы, многие из них в тяжелом состоянии.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 20:58 по местному времени. Его эпицентр находился в непосредственной близости от западного побережья острова в море на глубине примерно 10 км.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами Сегодня в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди с грозами
Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов
Вьетнам пострадал от мощного наводнения Вьетнам пострадал от мощного наводнения
В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Лента новостей