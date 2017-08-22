В результате землетрясения на острове Искья погибли два человека

Два человека стали жертвами землетрясения, которое произошло на острове Искья в Неаполитанском заливе (Италия).

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Еще 10 человек, среди которых трое детей, предположительно находятся под завалами, сообщает ТАСС со ссылкой на Rai News 24.

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25 местных жителей доставили в больницы, многие из них в тяжелом состоянии.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 20:58 по местному времени. Его эпицентр находился в непосредственной близости от западного побережья острова в море на глубине примерно 10 км.