Землетрясение в Италии: один человек погиб, еще семеро пропали без вести (фоторепортаж)

11:10, 22 августа 2017
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Эпицентр землетрясения находится недалеко от Искьи, на глубине 10 километров.

В результате землетрясения на острове-курорте Искья в Италии один человек погиб, судьба еще семерых не известна. Об этом сообщает Associated Press.

Эпицентр землетрясения находится недалеко от Искьи, на глубине 10 километров (6 миль). Согласно данным Национального отделения вулканологии Италии, сила землетрясения составила 3,6 баллов. В то же время Геологическая служба США оценивает его в 4,3 балла, тогда как Европейско-средиземноморский сейсмологический центр – в 4,5 баллов.

В Мексике произошло мощное землетрясение

Несколько зданий рухнули в городе Казамиччола и по крайней мере один человек был убит.

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