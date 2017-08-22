В восьми областях Украины объявлен высший уровень пожарной опасности

10:52, 22 августа 2017
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В восьми областях Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В восьми областях сохраняется пожарная опасность / ГСЧС
В восьми областях сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с этим спасатели предупреждают, что это создает предпосылки для резкого увеличения количества пожаров.

В Украине сегодня похолодает, во многих областях пройдут дожди с грозами (карта)

Отмечается, что только за прошедшие сутки в Украине произошло 512 возгораний на открытых территориях. В частности, сейчас продолжается тушение масштабных лесных пожаров в Днепропетровской, Житомирской и Луганской областях.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

Напомним, 22 августа во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер.

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