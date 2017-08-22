В восьми областях Украины объявлен высший уровень пожарной опасности
В восьми областях Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
По данным Укргидрометцентра, сегодня в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с этим спасатели предупреждают, что это создает предпосылки для резкого увеличения количества пожаров.
В Украине сегодня похолодает, во многих областях пройдут дожди с грозами (карта)
Отмечается, что только за прошедшие сутки в Украине произошло 512 возгораний на открытых территориях. В частности, сейчас продолжается тушение масштабных лесных пожаров в Днепропетровской, Житомирской и Луганской областях.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.
Напомним, 22 августа во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер.
Погода в Украине
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Винница+24°... +14°
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Днепр+24°... +13°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +13°
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Ивано-Франковск+25°... +13°
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Киев+26°... +16°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+22°... +9°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +15°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+27°... +11°
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Сумы+24°... +10°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+28°... +16°