В восьми областях Украины объявлен высший уровень пожарной опасности

В восьми областях Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В восьми областях сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Запорожской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В связи с этим спасатели предупреждают, что это создает предпосылки для резкого увеличения количества пожаров.

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Отмечается, что только за прошедшие сутки в Украине произошло 512 возгораний на открытых территориях. В частности, сейчас продолжается тушение масштабных лесных пожаров в Днепропетровской, Житомирской и Луганской областях.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

Напомним, 22 августа во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер.