В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 22 августа, во многих регионах Украины ожидаются грозы и сильный ветер.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 22 августа в Украине грозы, в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях местами сильные дожди, местами шквалы 17-22 м/с; на Правобережье страны местами порывы ветра 15-20 м/с.

В Киеве до конца суток 22 августа грозы и порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, во вторник, 22 августа, в Украине местами пройдут дожди, жаркая погода сохранится только на юге и востоке.