На итальянском острове Искья произошло землетрясение, есть пострадавшие
Землетрясение на острове Искья привело к гибели по крайней мере одного человека.
В понедельник вечером на итальянском острове Искья произошло землетрясение, которое привело к разрушениям в ряде населенных пунктов, есть раненые и пропавшие без вести, сообщает Reuters.
По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), землетрясение магнитудой 4,0 произошло в 20.58 по местному времени. Его эпицентр находился в непосредственной близости от западного побережья острова в море на глубине примерно 10 км.
У курортного побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
По словам чиновников, погиб один человек, около 25 получили ранения. При этом местные СМИ сообщают о двух жертвах.
По свидетельствам очевидцев, колебания земной поверхности явственно ощущались в различных населенных пунктах острова и вызвали панику среди жителей и многочисленных туристов, отдыхающих на Искье, пишут РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Многие люди в страхе выскочили на улицы. Ситуацию усугубил полный блэкаут, который произошел в этот момент в порту города Искья.
Согласно поступающей информации, разрушения произошли в курортном местечке Казамиччола-Терме. Там есть раненые, некоторые люди пока числятся пропавшими без вести. Власти городка Лакко-Амено распорядились эвакуировать пациентов местной больницы из-за крупных трещин, появившихся на стенах здания. Есть свидетельства об обрушении крыш и стен в некоторых домах этого населенного пункта.
#UltimOra Sisma #Ischia, convocato comitato operativo della Protezione civile #Canale50 https://t.co/0kxapzvQk0 pic.twitter.com/9RWVrCLvyA— Sky TG24 (@SkyTG24) August 21, 2017
Спасатели не исключают, что под завалами могут находиться другие жертвы. По их данным, 10 человек находятся под завалами, в том числе трое детей.
После землетрясения последовали афтершоки, в связи с чем власти острова призвали людей оставить дома на ночь, на берегу разворачивается палаточный лагерь.
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