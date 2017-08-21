Украину накроет резкое похолодание - температура упадет на 15° (видео)
В Украине резко снизится температура воздуха, и уже в пятницу тепло вернется.
В Украине температура воздуха резко понизится на 15 градусов за сутки
В Украине температура воздуха резко упадет на 15° за сутки - до +17°...+23°. Дожди, которые сегодня начались на западе, зальют север, центр и часть южных областей.
Погода на неделю: резкое похолодание в Украине к выходным сменится жаркой погодой (карта)
Сухость и жара еще на день задержатся на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине, Днепропетровщине и Запорожье. Однако 23 августа похолодает и там.
Меняться ситуация начнет на День Независимости. Прохлада постепенно будет отходить на восток. С пятницы на всю территорию снова вернется тепло.
Как сообщал УНИАН, жара отступила от Львова - там сейчас +13°. Это связывают с полным солнечным затмением.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +14°
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Днепр+24°... +13°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +13°
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Ивано-Франковск+25°... +13°
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Киев+26°... +16°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+22°... +9°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +15°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+27°... +11°
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Сумы+24°... +10°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+27°... +15°
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