Украину накроет резкое похолодание - температура упадет на 15° (видео)

В Украине резко снизится температура воздуха, и уже в пятницу тепло вернется.

В Украине температура воздуха резко упадет на 15° за сутки - до +17°...+23°. Дожди, которые сегодня начались на западе, зальют север, центр и часть южных областей.

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Сухость и жара еще на день задержатся на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донетчине, Днепропетровщине и Запорожье. Однако 23 августа похолодает и там.

Меняться ситуация начнет на День Независимости. Прохлада постепенно будет отходить на восток. С пятницы на всю территорию снова вернется тепло.

Как сообщал УНИАН, жара отступила от Львова - там сейчас +13°. Это связывают с полным солнечным затмением.