В Киеве сегодня пройдет дождь, днем до +20°

Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в столице пройдет дождь, днем до +20°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +16°. Ветер северный и северо-западный, до 6.1 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:56, а зайдет в 20:04.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 22 августа, в Украине местами пройдут дожди, жаркая погода сохранится только на юге и востоке.

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