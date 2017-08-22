В Украине сегодня похолодает, во многих областях пройдут дожди с грозами (карта)

08:00, 22 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 августа, в Украине местами пройдут дожди, жаркая погода сохранится только на юге и востоке.

В Украине сегодня пройдут дожди / tivasyk.info
В Украине сегодня пройдут дожди / tivasyk.info

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Температура до +29°.

Погода на неделю: резкое похолодание в Украине к выходным сменится жаркой погодой (карта)

На западе Украины во вторник облачно с прояснениями. Днем теплее всего будет в Черновицкой области – до +22°.

В северных областях ливни. Температура до +21°. В центре местами пройдут дожди, температура днем до +31°.

Прогноз на 22 августа / УНИАН
Прогноз на 22 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями— к снежной зиме. Крутые вихри — к крутой зиме. 

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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