В Киеве завтра значительно похолодает, днем пройдет дождь

17:00, 21 августа 2017
1896
0

Согласно данным Погода УНИАН, 22 августа в столице пройдет дождь, днем до +20°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +16°. Ветер северный и северо-западный, до 6.1 м/с.

Погода на неделю: резкое похолодание в Украине к выходным сменится жаркой погодой (карта)

Солнце в столице взойдет в 05:56, а зайдет в 20:04. 

Как сообщал УНИАН, во вторник, 21 августа, во многих регионах Украины похолодает и пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Из-за извержения вулкана в Гватемале погибли 109 человек Из-за извержения вулкана в Гватемале погибли 109 человек
Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине
Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Вьетнам пострадал от мощного наводнения Вьетнам пострадал от мощного наводнения
В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Лента новостей