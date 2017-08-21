Завтра в большинстве регионов Украины похолодает и пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 21 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 августа, во многих регионах Украины похолодает и пройдут дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +29°.

Погода на неделю: резкое похолодание в Украине к выходным сменится жаркой погодой (карта)

На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +22°.

В северных областях ливни. Температура до +21°. В центре Украины дожди, местами с грозами, температура днем до +31°.

Согласно народному прогнозу, 22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями— к снежной зиме. Крутые вихри — к крутой зиме.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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