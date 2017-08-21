К юго-восточному побережью Китая приближается тайфун "Хато"

15:40, 21 августа 2017
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Тайфун "Хато" приближается к китайским провинциям Фуцзянь и Гуандун.

К Китаю приближается тайфун
К Китаю приближается тайфун "Хато" / Strange sounds

Ожидается, что он выйдет на сушу утром 23 августа, сообщает Xinhua.

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"Хато" находится в северо-западной части Тихого океана и продвигается в северо-западном направлении со скоростью ветра до 20 метров в секунду в его центре. По прогнозам метеорологов, в ночь на 22 августа у берегов провинции Фуцзянь поднимется сильный ветер, а еще через сутки тайфун принесет ливни.

Местных рыбаков предупредили о необходимости вернуться в бухты, меры безопасности должны принять и работники прибрежных рыбных хозяйств. С завтрашнего дня закроют туристические объекты и строительные площадки к югу от города Фучжоу.

Напомним, два человека погибли, 42 пострадали в результате шквалистого ветра и паводков, вызванных обрушившимся на Японию мощным тайфуном "Нору".

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