К юго-восточному побережью Китая приближается тайфун "Хато"
Тайфун "Хато" приближается к китайским провинциям Фуцзянь и Гуандун.
Ожидается, что он выйдет на сушу утром 23 августа, сообщает Xinhua.
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"Хато" находится в северо-западной части Тихого океана и продвигается в северо-западном направлении со скоростью ветра до 20 метров в секунду в его центре. По прогнозам метеорологов, в ночь на 22 августа у берегов провинции Фуцзянь поднимется сильный ветер, а еще через сутки тайфун принесет ливни.
Местных рыбаков предупредили о необходимости вернуться в бухты, меры безопасности должны принять и работники прибрежных рыбных хозяйств. С завтрашнего дня закроют туристические объекты и строительные площадки к югу от города Фучжоу.
Напомним, два человека погибли, 42 пострадали в результате шквалистого ветра и паводков, вызванных обрушившимся на Японию мощным тайфуном "Нору".
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