Синоптики прогнозируют на завтра кратковременные дожди, в северных и центральных областях - местами сильные
Завтра, 22 августа, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в северных и центральных областях местами сильный дождь.
Об этом сообщает Укргидрометцентр в социальной сети Facebook.
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"С 22 августа характер погоды в Украине изменится: кратковременные дожди, грозы, в северных и центральных областях местами сильный дождь, шквалы 15-22 м/с, лишь в большинстве западных областей и на Левобережье страны ночью без осадков", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что ветер завтра северо-западный, в восточной части юго-восточный, 7-12 м/с, на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м/с.
"Снижение температуры ночью до 13-18° (на побережье морей 16-21°), в западных, Винницкой и Житомирской областях до 7-12°, днем до 18-23°, в восточной половине до 25-30°, в Карпатах ночью и днем 6-11° тепла", - добавили в Укргидрометцентре.
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