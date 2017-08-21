Синоптики прогнозируют на завтра кратковременные дожди, в северных и центральных областях - местами сильные

15:11, 21 августа 2017
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Завтра, 22 августа, в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, в северных и центральных областях местами сильный дождь.

Украину завтра накроют дожди / УНИАН
Украину завтра накроют дожди / УНИАН

Об этом сообщает Укргидрометцентр в социальной сети Facebook.

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"С 22 августа характер погоды в Украине изменится: кратковременные дожди, грозы, в северных и центральных областях местами сильный дождь, шквалы 15-22 м/с, лишь в большинстве западных областей и на Левобережье страны ночью без осадков", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ветер завтра северо-западный, в восточной части юго-восточный, 7-12 м/с, на Правобережье местами порывы ветра 15-20 м/с.

"Снижение температуры ночью до 13-18° (на побережье морей 16-21°), в западных, Винницкой и Житомирской областях до 7-12°, днем до 18-23°, в восточной половине до 25-30°, в Карпатах ночью и днем 6-11° тепла", - добавили в Укргидрометцентре.

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