Число жертв наводнений в Индии превысило 250 человек

В результате наводнения в индийском штате Бихар погибли не менее 253 человек.

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Наводнение в штате Бихар стало самым разрушительным с 2008 года, пострадали почти 13 млн человек, сообщает Al Jazeera.

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Наводнение затронуло почти 7 тысяч деревень, вынудив более 400 тысяч человек эвакуироваться во временные убежища.

На помощь людям отправили спасателей и армию. Однако местные жители недовольны действиями властей. В частности, по их мнению, людей нужно было раньше предупредить о наводнении, чтобы успеть провести более масштабную эвакуацию.

Напомним, жертвами схода оползня на северо-востоке Демократической Республики Конго стали 200 человек.