В ДР Конго в результате схода оползня погибли 200 человек

13:02, 21 августа 2017
366
0

Жертвами схода оползня на северо-востоке Демократической Республики Конго стали 200 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Не менее 200 человек погибли в результате схода оползня в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго.

В центре Китая 750 тысяч человек пострадали от сильных ливней

Сложные географические условия затрудняют доступ к месту происшествия, вероятности найти выживших людей уже нет. Местные власти решили прекратить спасательные работы, сообщает Xinhua со ссылкой на заместителя губернатора Итури Пасифике Кета.

По словам Кета, более тысячи жителей остались без крова, наблюдается нехватка продуктов питания.

Напомним, число жертв наводнений и оползней в Сьерра-Леоне увеличилось до 499.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана на Гавайях: лава уничтожила 350 домов Извержение вулкана на Гавайях: лава уничтожила 350 домов
В Киеве сегодня без осадков, температура до +25° В Киеве сегодня без осадков, температура до +25°
Из-за извержения вулкана в Гватемале погибли 109 человек Из-за извержения вулкана в Гватемале погибли 109 человек
Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине
В Киеве завтра до +25°, без осадков В Киеве завтра до +25°, без осадков
Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья Гидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Закарпатья
Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Лента новостей