В ДР Конго в результате схода оползня погибли 200 человек
Жертвами схода оползня на северо-востоке Демократической Республики Конго стали 200 человек.
Не менее 200 человек погибли в результате схода оползня в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго.
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Сложные географические условия затрудняют доступ к месту происшествия, вероятности найти выживших людей уже нет. Местные власти решили прекратить спасательные работы, сообщает Xinhua со ссылкой на заместителя губернатора Итури Пасифике Кета.
По словам Кета, более тысячи жителей остались без крова, наблюдается нехватка продуктов питания.
Напомним, число жертв наводнений и оползней в Сьерра-Леоне увеличилось до 499.
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