Погода на неделю: резкое похолодание в Украине к выходным сменится жаркой погодой (карта)

12:00, 21 августа 2017
2545
0

Согласно данным Погода УНИАН, в начале этой недели в Украине ожидается резкое похолодание, которое к выходным сменится жаркой погодой. 

На этой неделе в Украине ожидается и похолодание, и жара / galleryua.com, viktort
На этой неделе в Украине ожидается и похолодание, и жара / galleryua.com, viktort

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник на западе пройдут дожди и похолодает. На востоке до +34°. В центре столбик термометра поднимется до +35°, на севере до +31°. На юге – до +34°.

Прогноз на 21 августа / УНИАН
Прогноз на 21 августа / УНИАН

Во вторник, 22 августа, в Украине местами пройдут дожди. Практически во всех регионах похолодает, жарко будет только на юге и востоке - до +34°, в остальных регионах Украины +19°...+26°.

Прогноз на 22 августа / УНИАН
Прогноз на 22 августа / УНИАН

В среду, 23 августа, в Украине пройдут дожди. Днем на востоке до +31°.

Прогноз на 23 августа / УНИАН
Прогноз на 23 августа / УНИАН

В четверг практически без осадков. Ночью по стране +10°...+13°, днем на юге до +27°.

Прогноз на 24 августа / УНИАН
Прогноз на 24 августа / УНИАН

В пятницу ясно и без осадков. На юге и западе потеплеет до +30°, в остальных регионах +27°...+29°.

Прогноз на 25 августа / УНИАН
Прогноз на 25 августа / УНИАН

26 и 27 августа без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черниговской области - до +12°, на остальной территории +13°…+18°. Днем температура по стране +26°...+32°. В воскресенье ночью на западе до +9°, днем в Украине +23°...+32°.

Прогноз на 26 августа / УНИАН
Прогноз на 26 августа / УНИАН
Прогноз на 27 августа / УНИАН
Прогноз на 27 августа / УНИАН

Народный прогноз

21августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь. 22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями— к снежной зиме. Крутые вихри — к крутой зиме.

Сегодня практически по всей Украине будет жарко, дожди ожидаются только на западе (карта)

23 августа - день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень.

24 августа - день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле — к дождю. Орехов много, а грибов мало — зима будет снежная и морозная. 25 августа - день Фоки. Это был день уборки на поветях — это помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря.

26 августа - Максимов день. Лето зиму строит: зимнее тепло — летний холод, зимой вьюги — летом ненастье, зима снежная — лето дождливое, зима морозная — лето жаркое. 27 августа - Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в сад— сухая осень в лес.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Из-за извержения вулкана в Гватемале погибли 109 человек Из-за извержения вулкана в Гватемале погибли 109 человек
Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине Синоптики дали прогноз погоды на все лето в Украине
В Киеве завтра до +25°, без осадков В Киеве завтра до +25°, без осадков
Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз) Завтра в Украине будет тепло, в западных областях пройдут дожди с грозами (видеопрогноз)
Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов Из-за тайфуна "Эвиниар" в Китае отменили десятки авиарейсов
В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек В результате извержения вулкана в Гватемале погибли 99 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Лента новостей