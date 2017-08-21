Погода на неделю: резкое похолодание в Украине к выходным сменится жаркой погодой (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в начале этой недели в Украине ожидается резкое похолодание, которое к выходным сменится жаркой погодой.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник на западе пройдут дожди и похолодает. На востоке до +34°. В центре столбик термометра поднимется до +35°, на севере до +31°. На юге – до +34°.
Во вторник, 22 августа, в Украине местами пройдут дожди. Практически во всех регионах похолодает, жарко будет только на юге и востоке - до +34°, в остальных регионах Украины +19°...+26°.
В среду, 23 августа, в Украине пройдут дожди. Днем на востоке до +31°.
В четверг практически без осадков. Ночью по стране +10°...+13°, днем на юге до +27°.
В пятницу ясно и без осадков. На юге и западе потеплеет до +30°, в остальных регионах +27°...+29°.
26 и 27 августа без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет в Черниговской области - до +12°, на остальной территории +13°…+18°. Днем температура по стране +26°...+32°. В воскресенье ночью на западе до +9°, днем в Украине +23°...+32°.
Народный прогноз
21августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Каковы Мироны, таков и январь. 22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями— к снежной зиме. Крутые вихри — к крутой зиме.
Сегодня практически по всей Украине будет жарко, дожди ожидаются только на западе (карта)
23 августа - день Лаврентия. Считалось, что на Лаврентия воды стынут. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень.
24 августа - день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле — к дождю. Орехов много, а грибов мало — зима будет снежная и морозная. 25 августа - день Фоки. Это был день уборки на поветях — это помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря.
26 августа - Максимов день. Лето зиму строит: зимнее тепло — летний холод, зимой вьюги — летом ненастье, зима снежная — лето дождливое, зима морозная — лето жаркое. 27 августа - Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в сад— сухая осень в лес.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +14°
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Днепр+24°... +13°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +13°
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Ивано-Франковск+25°... +13°
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Киев+26°... +16°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+22°... +9°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +15°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+27°... +11°
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Сумы+24°... +10°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+28°... +16°