Почти 500 человек погибли в Сьерра-Леоне из-за наводнений и оползней (фоторепортаж)

Число жертв наводнений и оползней в Сьерра-Леоне увеличилось до 499.

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Среди погибших 162 мужчины, 163 женщины и 156 детей, уточненных данных еще о 18 погибших пока нет, сообщает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

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По предварительным данным Общества Красного креста, более 3000 человек остались без крова. Президент страны Эрнест Корома 15 августа объявил общенациональный семидневный траур по погибшим.

Напомним, на юге Непала в результате наводнений и оползней погибли не менее 115 человек.