Почти 500 человек погибли в Сьерра-Леоне из-за наводнений и оползней (фоторепортаж)
Число жертв наводнений и оползней в Сьерра-Леоне увеличилось до 499.
Среди погибших 162 мужчины, 163 женщины и 156 детей, уточненных данных еще о 18 погибших пока нет, сообщает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
В центре Китая 750 тысяч человек пострадали от сильных ливней
По предварительным данным Общества Красного креста, более 3000 человек остались без крова. Президент страны Эрнест Корома 15 августа объявил общенациональный семидневный траур по погибшим.
Напомним, на юге Непала в результате наводнений и оползней погибли не менее 115 человек.
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