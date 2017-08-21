На западе Украины объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 21 августа, в западных областях Украины ожидаются дожди и сильный ветер.

На западе Украины ожидаются дожди / УНИАН

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Так, 21 августа днем в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях сильные дожди с грозами, местами шквалы 17-22 м/с.

Напомним, в течение 21-22 августа почти во всех регионах Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.