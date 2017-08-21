В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:33, 21 августа 2017
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В течение 21-22 августа почти во всех регионах Украины ожидается пожарная опасность 5 класса.

В Украине сохраняется пожарная опасность / ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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"21 августа в Украине, кроме Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей, 22 августа в южных, восточных и Днепропетровской области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 августа в Украине практически без осадков, в центре до +35°.

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