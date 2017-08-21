В Киеве сегодня будет жарко и без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 21 августа, в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 4.2 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:54, а зайдет в 20:06.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в Украине практически без осадков, в центре до +35°.

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