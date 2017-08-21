Сегодня практически по всей Украине будет жарко, дожди ожидаются только на западе (карта)

08:04, 21 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 21 августа в Украине практически без осадков, в центре до +35°.

В Украине сегодня будет жарко / 7-themes.com
В Украине сегодня будет жарко / 7-themes.com

На востоке без осадков, температура днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.

На западе Украины в понедельник пройдет дождь. Днем до +21°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +32°. В центре без осадков, температура днем до +35°.

Проноз на 21 августа / УНИАН
Проноз на 21 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 21 августа - Миронов день. Считалось, что в этот день дуют сильные ветры. Ветер в поверьях часто представал живым существом. Каковы Мироны, таков и январь. На Мирона дуют ветры-тиховеи — к солнечной осени, на Мирона буря — к ненастному сентябрю. 

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