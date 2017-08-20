В Житомирской области на территории "Полесского природного заповедника" горит 60 гектаров леса

19:04, 20 августа 2017
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Пожар тушат около 200 спасателей. Спасатели используют вертолет и самолет.

К тушению пожара привлечено 22 единицы техники / фото ДСНС
К тушению пожара привлечено 22 единицы техники / фото ДСНС

Вблизи с. Копище Олевского района Житомирской области на территории «Полесского природного заповедника» Копищанского лесничества горит лес на площади около 60 га. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«20 августа около 17:00 вблизи с. Копище Олевского района на территории «Полесского природного заповедника» Копищанского лесничества произошло возгорание лесного массива на площади около 60 га (из них 2 га верхового)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению пожара привлечено 22 единицы техники и 196 человек, в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8.

На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Как сообщала Погода-УНИАН, практически по всей территории Украины объявлен наивысший уровень (5 класса) пожарной опасности, который продержится до 22 августа.

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