В Житомирской области на территории "Полесского природного заповедника" горит 60 гектаров леса
Пожар тушат около 200 спасателей. Спасатели используют вертолет и самолет.
Вблизи с. Копище Олевского района Житомирской области на территории «Полесского природного заповедника» Копищанского лесничества горит лес на площади около 60 га. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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«20 августа около 17:00 вблизи с. Копище Олевского района на территории «Полесского природного заповедника» Копищанского лесничества произошло возгорание лесного массива на площади около 60 га (из них 2 га верхового)», - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара привлечено 22 единицы техники и 196 человек, в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8.
На месте пожара работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области.
Как сообщала Погода-УНИАН, практически по всей территории Украины объявлен наивысший уровень (5 класса) пожарной опасности, который продержится до 22 августа.
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