После дождей и похолодания в Украину снова придет жара - синоптик

18:04, 20 августа 2017
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С 25 августа и до конца следующей недели в Украине ожидается очередное "нашествие" жары.

Похолодание, которое идет в Украину, снова сменится жарой / УНИАН
Похолодание, которое идет в Украину, снова сменится жарой / УНИАН

После дождей и существенного похолодания, которые ожидаются на следующей неделе, в Украину снова придет жара. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

Жара, которая еще сегодня царит на всей территории Украины, на западе уже завтра сменится на ощутимое похолодание до +20 градусов днем. Также в западных областях страны пройдут дожди с грозами.

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А уже в течение 22-23 августа фронт пройдет по всей территории Украины, и приведет за собой дожди и тыловое похолодание.

В столице погода резко изменится со вторника: начнутся периодические дожди и ощутимо похолодает. На День Независимости погода обещает быть комфортной, без осадков и умеренно тепло.

С 25 августа и до конца следующей недели снова вероятное повышение температуры воздуха до жары.

Как сообщала Погода-УНИАН, с понедельника похолодание, которое прийдет с Запада, распространится на всю территорию Украины.

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