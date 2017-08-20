После дождей и похолодания в Украину снова придет жара - синоптик
С 25 августа и до конца следующей недели в Украине ожидается очередное "нашествие" жары.
После дождей и существенного похолодания, которые ожидаются на следующей неделе, в Украину снова придет жара. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.
Жара, которая еще сегодня царит на всей территории Украины, на западе уже завтра сменится на ощутимое похолодание до +20 градусов днем. Также в западных областях страны пройдут дожди с грозами.
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А уже в течение 22-23 августа фронт пройдет по всей территории Украины, и приведет за собой дожди и тыловое похолодание.
В столице погода резко изменится со вторника: начнутся периодические дожди и ощутимо похолодает. На День Независимости погода обещает быть комфортной, без осадков и умеренно тепло.
С 25 августа и до конца следующей недели снова вероятное повышение температуры воздуха до жары.
Как сообщала Погода-УНИАН, с понедельника похолодание, которое прийдет с Запада, распространится на всю территорию Украины.
Погода в Украине
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Винница+24°... +14°
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Днепр+24°... +13°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +13°
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Ивано-Франковск+25°... +13°
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Киев+26°... +16°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+22°... +9°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +15°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+27°... +11°
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Сумы+24°... +10°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+28°... +16°