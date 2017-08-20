Спасатели предупреждают о наивысшем уровне пожарной опасности в Украине
Украинцев призывают не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.
Практически по всей территории Украины объявлен наивысший уровень (5 класса) пожарной опасности, который продержится до 22 августа 2017 года. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, до 22 августа на всей территории Украины, кроме Одесской и Закарпатской областей, сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. Такой неутешительный прогноз создает предпосылки для резкого увеличения числа возгораний на территории Украины", - говорится в сообщении.
В Днепропетровской области спасатели потушили лесной пожар площадью 90 гектаров
По данным спасателей, причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую являются последствия человеческой легкомысленности. "Так, только в течение минувших суток в Украине произошло 555 возгораний на открытых территориях", - отметили в ведомстве.
Спасатели прежупреждают, что угроза возникновения пожаров будет только расти, поэтому призывают граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.
Как сообщала Погода-УНИАН, в Украину идет похолодание с дождями.
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