Погода на 20 августа: на запад пришло похолодание, в остальных регионах сохранится жара

В Киеве сегодня также до +34, без осадков.

В Украине сохранится жаркая погода / фото УНИАН

В воскресенье, 20 августа, в западные регионы Украины придут дожди, возможны грозы. На остальной территории будет сухо и жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода 20 августа / фото Укргидрометцентр

В Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Тернопольской и Ривненской областях ожидаются дожди и грозы. Небо затянут тучи. Температура днем составит +25..+33 градуса тепла, ночью – +15..+18 градусов.

На севере переменная облачность, без осадков. Днем прогнозируют от +30 до +34, ночью +16..+20.

На востоке также сухо и жарко. Термометр покажет днем от +30..+33, ночью – +16-+20 градусов.

На юге также сохранится жара. Днем воздух прогреется от +31 до +34, ночью прогнозируют +18..+21 градусов.

В центре страны днем в воскресенье будет сухо, переменная облачность. Воздух прогреется до +31..+33, ночью – +17..+19.

Киев все еще изнывает от зноя: днем +32..+34 и +18..+20 – ночью. Осадков не предвидится.