Погода на 20 августа: на запад пришло похолодание, в остальных регионах сохранится жара
В Киеве сегодня также до +34, без осадков.
В воскресенье, 20 августа, в западные регионы Украины придут дожди, возможны грозы. На остальной территории будет сухо и жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Последнее жаркое воскресенье лета: в Украину идет похолодание с дождями
В Закарпатской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Тернопольской и Ривненской областях ожидаются дожди и грозы. Небо затянут тучи. Температура днем составит +25..+33 градуса тепла, ночью – +15..+18 градусов.
На севере переменная облачность, без осадков. Днем прогнозируют от +30 до +34, ночью +16..+20.
На востоке также сухо и жарко. Термометр покажет днем от +30..+33, ночью – +16-+20 градусов.
На юге также сохранится жара. Днем воздух прогреется от +31 до +34, ночью прогнозируют +18..+21 градусов.
В центре страны днем в воскресенье будет сухо, переменная облачность. Воздух прогреется до +31..+33, ночью – +17..+19.
Киев все еще изнывает от зноя: днем +32..+34 и +18..+20 – ночью. Осадков не предвидится.
Погода в Украине
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Винница+24°... +14°
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Днепр+24°... +13°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +13°
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Ивано-Франковск+25°... +13°
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Киев+26°... +16°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+22°... +9°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +15°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+27°... +11°
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Сумы+24°... +10°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+28°... +16°