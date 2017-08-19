Последнее жаркое воскресенье лета: в Украину идет похолодание с дождями

С понедельника похолодание, которое прийдет с Запада, распространится на всю территорию Украины.

В Киеве воскресенье будет солнечным, в течение дня 31-33 градуса \ фото УНІАН

Воскресенье, 20 августа, станет последним теплым выходным в Украине. Уже вечером погода начнет портится и постепенно становиться прохладной.

Читайте также Погода на выходные: в Украине сохранится солнечная погода, в воскресенье на западе ожидается похолодание (карта)Завтра после обеда дожди с грозами следует ожидать в западных областях. Там столбики термометров днем будут показывать 19-27 градусов.

"Завтра в течение суток в Волынской, Львовской и Закарпатской, днем также и в Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В остальных регионах еще будет солнечно и жарко – до 31-33 градусов. В Киеве воскресенье будет солнечным, в течение дня 31-33 градуса.

В понедельник, 21 августа, температура в отдельных западных областях днем будет еще ниже – 19-21 градус.

"Свежая воздушная масса придет в Украину после прохождения атмосферного фронта уже в понедельник на Запад, а 22-23 августа охватит большую часть Украины", - уточнила синоптик Наталья Диденко, передает ТСН.