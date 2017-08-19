Последнее жаркое воскресенье лета: в Украину идет похолодание с дождями
С понедельника похолодание, которое прийдет с Запада, распространится на всю территорию Украины.
Воскресенье, 20 августа, станет последним теплым выходным в Украине. Уже вечером погода начнет портится и постепенно становиться прохладной.
Погода на выходные: в Украине сохранится солнечная погода, в воскресенье на западе ожидается похолодание (карта)Завтра после обеда дожди с грозами следует ожидать в западных областях. Там столбики термометров днем будут показывать 19-27 градусов.
"Завтра в течение суток в Волынской, Львовской и Закарпатской, днем также и в Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.
В остальных регионах еще будет солнечно и жарко – до 31-33 градусов. В Киеве воскресенье будет солнечным, в течение дня 31-33 градуса.
В понедельник, 21 августа, температура в отдельных западных областях днем будет еще ниже – 19-21 градус.
"Свежая воздушная масса придет в Украину после прохождения атмосферного фронта уже в понедельник на Запад, а 22-23 августа охватит большую часть Украины", - уточнила синоптик Наталья Диденко, передает ТСН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +14°
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Днепр+24°... +13°
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Донецк+22°... +9°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +13°
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Ивано-Франковск+25°... +13°
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Киев+26°... +16°
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Кировоград+27°... +13°
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Луганск+22°... +9°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+27°... +15°
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Одесса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Ровно+26°... +14°
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Симферополь+27°... +11°
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Сумы+24°... +10°
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Тернополь+24°... +12°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницкий+25°... +12°
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Черкассы+27°... +15°
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Чернигов+26°... +12°
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Черновцы+28°... +16°