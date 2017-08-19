В Днепропетровской области спасатели потушили лесной пожар площадью 90 гектаров

15:09, 19 августа 2017
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Открытого горения нет, но спасатели проливают отдельные очаги тления.

фото УНИАН
Угрозы населенным пунктам не было \ фото УНИАН

В Днепропетровской области, на территории Петропавловского лесничества, спасатели ликвидировали лесной пожар на площади 90 гектаров.

В Днепропетровской области пытаются потушить лесной пожарКак сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, вместе с тем на территории Павлоградского лесничества, вблизи хутора Самарский, открытого горения нет, спасатели проливают отдельные очаги тления.

Напоминается, что утром 18 августа вблизи села Дмитровка Петропавловского района на территории Петропавловского лесничества произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 га (25 га верхового).

Угрозы населенным пунктам не было.

Во время проведения воздушной разведки места пожара был обнаружен еще один очаг вблизи хутора Самарский на территории Павлоградского лесничества на площади около 12 га.

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