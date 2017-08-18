В Днепропетровской области горит 50 га леса

Вблизи села Дмитровка в Днепропетровской области произошло возгорание лесной подстилки и хвойного леса на площади около 50 га.

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Угрозы населенным пунктам нет, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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На ликвидацию пожара привлечено 49 человек и 13 единиц пожарной и специальной техники. На месте пожара развернут пункт жизнеобеспечения.

Кроме того, для проведения тушения пожара привлечены 2 самолета АН-32П от ГСЧС Украины.

Напомним, пожарные взяли под контроль огонь, бушевавший в лесах в 45 километрах от Афин.