В Мексике произошло мощное землетрясение

В пятницу, 18 августа, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,1.

В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 8 км на юго-восток от населенного пункта Сакуальпан. Очаг землетрясения залегал на глубине 27,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, жертвами мощного землетрясения, которое произошло у побережья Греции, стали два человека, более 100 получили травмы.