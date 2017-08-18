Киевлян предупреждают о пожарной опасности

14:34, 18 августа 2017
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До 22 августа в Киеве ожидается пожарная опасность.

В Киеве ожидается пожарная опасность / ГСЧС
В Киеве ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня до +32°, без осадков

Так, с 18 по 22 августа в столице ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

19 и 20 августа в Киеве будет малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, температура ночью 16-21°, днем 29-34°.

Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

Напомним, в эти выходные в Украине будет жарко, на западе в воскресенье похолодает.

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