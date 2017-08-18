Жертвами разрушительного наводнения в Непале стали не менее 115 человек

На юге Непала в результате наводнений и оползней погибли не менее 115 человек.

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38 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Стихия затронула 26 из 75 округов страны, сообщает Euronews со ссылкой на спасателей.

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По словам местных властей, их приоритетом сейчас становится вызволение блокированных стихией граждан и распределение гуманитарной помощи.

Многие местные жители жалуются, что действия правительства были запоздалыми и недостаточными.

Напомним, 331 человек погиб в результате наводнений и схода оползней в столице Сьерра-Леоне Фритауне.