В России увеличивается площадь лесных пожаров, в некоторых регионах ввели режим ЧС

За сутки на Дальнем Востоке (РФ) площадь природных пожаров увеличилась на 13,2 тыс. га.

Иллюстрация / REUTERS

На данный момент более 700 человек тушат 110 возгораний, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Читайте также В Греции удалось взять под контроль масштабный лесной пожар (фоторепортаж)

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 8 новых лесных пожаров площадью 13,2 тыс. га. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 120 очагов: 110 в Республике Саха (Якутия), 9 - в Хабаровском крае, 1 - в Амурской области. Основное увеличение площадей пришлось на пожары, зарегистрированные в труднодоступной и отдаленной местности Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

В республике Саха (Якутия) действует режим ЧС.

С начала пожароопасного периода на территории Дальневосточного округа зарегистрировано 1 тыс. 860 лесных пожаров на площади более 2,1 млн га.

Напомним, в Португалии не утихают лесные пожары, в стране зафиксировано десятки очагов возгорания.