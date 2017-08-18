В России увеличивается площадь лесных пожаров, в некоторых регионах ввели режим ЧС
За сутки на Дальнем Востоке (РФ) площадь природных пожаров увеличилась на 13,2 тыс. га.
На данный момент более 700 человек тушат 110 возгораний, сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.
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"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 8 новых лесных пожаров площадью 13,2 тыс. га. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 120 очагов: 110 в Республике Саха (Якутия), 9 - в Хабаровском крае, 1 - в Амурской области. Основное увеличение площадей пришлось на пожары, зарегистрированные в труднодоступной и отдаленной местности Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.
В республике Саха (Якутия) действует режим ЧС.
С начала пожароопасного периода на территории Дальневосточного округа зарегистрировано 1 тыс. 860 лесных пожаров на площади более 2,1 млн га.
Напомним, в Португалии не утихают лесные пожары, в стране зафиксировано десятки очагов возгорания.
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