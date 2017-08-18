Погода на выходные: в Украине сохранится солнечная погода, в воскресенье на западе ожидается похолодание (карта)

12:00, 18 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет жарко, на западе в воскресенье похолодает.

На выходных на всей территории страны будет солнечно / rachelpiersigphotography.com
На выходных на всей территории страны будет солнечно / rachelpiersigphotography.com

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +21°, днем +33°. В воскресенье солнечно, +19°...+33°.

Во Львове завтра переменная облачность, ночью +15°, днем +32°. В воскресенье без осадков, +10°...+24°.

В Луцке в субботу ночью +17°, днем +32°, без осадков. В воскресенье ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.

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В Виннице в субботу облачно, температура воздуха +16°...+32°. В воскресенье до +31°, без осадков.

В Одессе в субботу будет солнечно, температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье +18°...+33°.

Прогноз погоды на 19 августа / УНИАН
Прогноз погоды на 19 августа / УНИАН
Прогноз погоды на 20 августа / УНИАН
Прогноз погоды на 20 августа / УНИАН

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +32°. В воскресенье +19°...+33°, солнечно.

В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +19°, днем +36°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +19°...+36°.

В Симферополе завтра без осадков, +18°...+30°. В воскресенье +17°...+31°, переменная облачность.

В Украине сегодня без осадков, местами жара до +34° (карта)

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +22°, днем +33°. В воскресенье без осадков, температура до +33°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +34°. В воскресенье температура до +35°, солнечно.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +17°, днем +34°. В воскресенье +18°...+35°, солнечно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +26°. В воскресенье также солнечно, ночью +8°, днем +25°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +32°. В воскресенье пасмурно, ночью +10°, днем до +25°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +32°. В воскресенье температура резко снизится до +23° днем.

В Сваляве завтра без осадков, +30°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +9° …+26°.

В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +20°, днем до +31°. В воскресенье без осадков, до +31°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +22° …+33°. В воскресенье до +33°.

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