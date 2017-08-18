Погода на выходные: в Украине сохранится солнечная погода, в воскресенье на западе ожидается похолодание (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в Украине будет жарко, на западе в воскресенье похолодает.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +21°, днем +33°. В воскресенье солнечно, +19°...+33°.
Во Львове завтра переменная облачность, ночью +15°, днем +32°. В воскресенье без осадков, +10°...+24°.
В Луцке в субботу ночью +17°, днем +32°, без осадков. В воскресенье ночью +12°, днем +24°, облачно с прояснениями.
Львов засыпало градом размером с яйцо, затоплены несколько улиц (фото, видео)
В Виннице в субботу облачно, температура воздуха +16°...+32°. В воскресенье до +31°, без осадков.
В Одессе в субботу будет солнечно, температура ночью +19°, днем +33°. В воскресенье +18°...+33°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +20°, днем +32°. В воскресенье +19°...+33°, солнечно.
В Днепре в субботу без осадков. Температура ночью +19°, днем +36°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +19°...+36°.
В Симферополе завтра без осадков, +18°...+30°. В воскресенье +17°...+31°, переменная облачность.
В Украине сегодня без осадков, местами жара до +34° (карта)
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +22°, днем +33°. В воскресенье без осадков, температура до +33°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +17°, днем +34°. В воскресенье температура до +35°, солнечно.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +17°, днем +34°. В воскресенье +18°...+35°, солнечно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +26°. В воскресенье также солнечно, ночью +8°, днем +25°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +32°. В воскресенье пасмурно, ночью +10°, днем до +25°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +32°. В воскресенье температура резко снизится до +23° днем.
В Сваляве завтра без осадков, +30°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +9° …+26°.
В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +20°, днем до +31°. В воскресенье без осадков, до +31°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +22° …+33°. В воскресенье до +33°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +14°
-
Днепр+24°... +13°
-
Донецк+22°... +9°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запорожье+25°... +13°
-
Ивано-Франковск+25°... +13°
-
Киев+26°... +16°
-
Кировоград+27°... +13°
-
Луганск+22°... +9°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+27°... +15°
-
Одесса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+27°... +11°
-
Сумы+24°... +10°
-
Тернополь+24°... +12°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницкий+25°... +12°
-
Черкассы+27°... +15°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+28°... +16°