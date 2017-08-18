В результате наводнений и оползней в Сьерра-Леоне погибли более 330 человек

331 человек погиб в результате наводнений и схода оползней в столице Сьерра-Леоне Фритауне.

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Среди погибших более 100 детей, сообщает Xinhua со ссылкой на данные местных больниц.

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По информации Красного Креста, в результате стихийных бедствий по меньшей мере 3 тыс. человек остались без крова. Число затронутых бедствием людей может возрасти.

Напомним, не менее 57 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Бангладеш.