В результате наводнений и оползней в Сьерра-Леоне погибли более 330 человек

10:28, 18 августа 2017
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331 человек погиб в результате наводнений и схода оползней в столице Сьерра-Леоне Фритауне.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Среди погибших более 100 детей, сообщает Xinhua со ссылкой на данные местных больниц.

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По информации Красного Креста, в результате стихийных бедствий по меньшей мере 3 тыс. человек остались без крова. Число затронутых бедствием людей может возрасти.

Напомним, не менее 57 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в Бангладеш.

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