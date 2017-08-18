Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня до +32°, без осадков
В частности, 18-22 августа в Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Волынской, Хмельницкой областях и 19-22 августа в Ривненской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Также в Киеве и Киевской области 18-22 августа ожидается пожарная опасность 5 класса.
ГСЧС призывает граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.
Напомним, в пятницу, 18 августа, в Украине без осадков, на востоке и в центре до +34°.
Погода в Украине
-
Винница+24°... +14°
-
Днепр+24°... +13°
-
Донецк+22°... +9°
-
Житомир+26°... +14°
-
Запорожье+25°... +13°
-
Ивано-Франковск+25°... +13°
-
Киев+26°... +16°
-
Кировоград+27°... +13°
-
Луганск+22°... +9°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+27°... +15°
-
Одесса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+27°... +11°
-
Сумы+24°... +10°
-
Тернополь+24°... +12°
-
Харьков+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницкий+25°... +12°
-
Черкассы+27°... +15°
-
Чернигов+26°... +12°
-
Черновцы+28°... +16°