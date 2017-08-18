Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

09:42, 18 августа 2017
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В течение ближайших дней во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность.

В Украине сохраняется пожарная опасность / ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня до +32°, без осадков

В частности, 18-22 августа в Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Волынской, Хмельницкой областях и 19-22 августа в Ривненской области чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Также в Киеве и Киевской области 18-22 августа ожидается пожарная опасность 5 класса.

ГСЧС призывает граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в пятницу, 18 августа, в Украине без осадков, на востоке и в центре до +34°.

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