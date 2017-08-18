Львов засыпало градом размером с яйцо, затоплены несколько улиц (фото, видео)
Накануне во Львове прошел ливень с сильными порывами ветра.
Львов вчера вечером, 17 августа, засыпало крупным градом размером с перепелиное яйцо. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Стихия затронула несколько районов города. Очевидцы рассказывают, что дождь чередовался с градом и сопровождался громом и молниями.
Стамбул пострадал от мощного шторма (видео)
По сообщению varta1, после дождя во Львове затопило несколько улиц. Одна из "рек" образовалась в центральной части Львова, сразу возле музея "Арсенал".
Ранее сообщалось, что мощный ливень в Одессе затопил дороги.
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