Львов засыпало градом размером с яйцо, затоплены несколько улиц (фото, видео)

08:28, 18 августа 2017
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Накануне во Львове прошел ливень с сильными порывами ветра.

Львов вчера вечером, 17 августа, засыпало крупным градом размером с перепелиное яйцо. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Стихия затронула несколько районов города. Очевидцы рассказывают, что дождь чередовался с градом и сопровождался громом и молниями. 

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Дождь во Львове / varta1.com.ua
Дождь во Львове / varta1.com.ua

По сообщению varta1, после дождя во Львове затопило несколько улиц. Одна из "рек" образовалась в центральной части Львова, сразу возле музея "Арсенал".

Ранее сообщалось, что мощный ливень в Одессе затопил дороги.

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